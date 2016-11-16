БИНБАНК приступил к продажам медицинских полисов ВТБ Страхование

В отделениях БИНБАНКа и МДМ Банка теперь доступны комплексные медицинские продукты ВТБ Страхование: «ОтЛичная поликлиника» и «Управляй здоровьем!».

Программа «ОтЛичная поликлиника» обеспечивает доступ к качественной медицинской помощи, которая включает в себя услуги личного врача-терапевта в выбранном медицинском учреждении, консультации независимого врача-специалиста в профильной медицинской организации (услуга «Второе мнение»), а также дистанционные медицинские консультации. Сумма страхового покрытия составляет 75 тыс. рублей, программа действует при наличии полиса ОМС для клиентов от 18 до 75 лет. Стоимость программы – 5 тыс. рублей в год.

Полис «Управляй здоровьем!» – программа страхования на случай диагностирования онкологических заболеваний. При постановке диагноза застрахованному не только выплачивается страховое возмещение в размере 1,6 млн рублей, но и предоставляется полное медицинское сопровождение в процессе лечения. Полис могут приобрести граждане от 18 до 50 лет, его стоимость составляет 15 тыс. рублей в год.