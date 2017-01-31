Бинбанк разместил дополнительные выпуски биржевых облигаций серии БО-07 объемом 5 млрд рублей

Бинбанк успешно разместил весь объем дополнительных выпусков биржевых облигаций № 1, № 2, № 3 и № 5 серии БО-07 с погашением в январе 2021 года. Объем дополнительных выпусков № 1-3 составляет 1 млрд рублей каждый, объем выпуска № 5 – 2 млрд рублей. Цена размещения биржевых облигаций была установлена в размере 100% от номинальной стоимости. Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка пятого и шестого купона составляет 13,15% годовых. Выкуп по оферте состоится 25 января 2018 года.

Первичное размещение биржевых облигаций серии БО-07 со сроком обращения 6 лет состоялось в январе 2015 года. В октябре 2015 года был размещен дополнительный выпуск № 6 в размере 3 млрд рублей. Совокупный размещенный объем выпуска на текущий момент составляет 10 млрд рублей. По выпускам предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня.

Биржевые облигации Бинбанка серии БО-07 включены в ломбардный список ЦБ РФ.