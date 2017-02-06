В отделении Бинбанка в Великом Новгороде стали доступны услуги МФЦ для бизнеса

Юридические лица смогут оперативно получить весь спектр государственных услуг в отделении Бинбанка в Великом Новгороде в «едином окне» МФЦ. Офис расположен по адресу: Великий Новгород, ул. Псковская, д. 11.

Всего клиентам доступно более 200 видов госуслуг, включая регистрацию юридического лица и собственности, получение всех видов лицензирования, оформление документов по участию в госзакупках, внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Открытие «единого окна» МФЦ в отделении Бинбанка позволяет клиентам решать финансовые и нефинансовые вопросы на одной площадке: пользоваться как госуслугами, так и банковскими продуктами, что существенно экономит время.

Бинбанк продолжит развитие данного проекта, открывая представительства МФЦ в своих офисах в других городах России.