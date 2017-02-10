Бинбанк выплатил свыше 1,6 млрд рублей купонного дохода за шестой купонный период по биржевым облигациям серии БО-04

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-04 (идентификационный номер выпуска 4B020402562B от 25.12.2013). Совокупный размер выплат за шестой купонный период по указанным биржевым облигациям составил 1 615 680 тыс. рублей.

Биржевые облигации серии БО-04 со сроком обращения 6 лет были размещены Бинбанком в феврале 2014 года. Совокупный объем выпуска составляет 24 млрд рублей с учетом дополнительных выпусков. По выпуску предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый.

Биржевые облигации Бинбанка серии БО-04 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень листинга ФБ ММВБ.