Бинбанк исполнил оферту по биржевым облигациям серии БО-04

В рамках исполнения оферты банк выкупил биржевые облигации в количестве 361 929 штук номинальным объемом 361 929 тыс. рублей, что составляет 1,5 % от обращающихся ценных бумаг выпуска. Биржевые облигации выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Владельцам облигаций был выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 593 563,56 рубля.

Биржевые облигации серии БО-04 объемом 2 млрд рублей со сроком обращения 6 лет Бинбанк разместил 14 февраля 2014 года. В декабре 2014 года был размещен дополнительный выпуск № 4 объемом 3 млрд рублей. Впоследствии в течение 2015 года было размещено ещё 11 дополнительных выпусков общим объемом 19 млрд рублей. По состоянию на 15 февраля 2017 года совокупный объем выпуска биржевых облигаций серии БО-04 составляет 24 млрд рублей.

Следующая оферта по биржевым облигациям серии БО-04 состоится 14 февраля 2018 года. Ставки по седьмому и восьмому купонным периодам установлены в размере 12% годовых. Дата погашения биржевых облигаций серии БО-04 - 7 февраля 2020 года.

Биржевые облигации Бинбанка серии БО-04 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень листинга ФБ ММВБ.