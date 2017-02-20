Бинбанк и ЮниКредит Банк объединили сети банкоматов

Объединенная банкоматная сеть Бинбанка пополнилась устройствами нового партнера – ЮниКредит Банка. Теперь клиенты Бинбанка и ЮниКредит Банка могут снимать наличные в объединенной сети банкоматов по «домашним» тарифам – без взимания дополнительной комиссии.

Клиент может снимать средства в рамках тех лимитов, которые предусмотрены тарифами банка, выпустившего карту. Дополнительных ограничений по сумме снятия в банкоматах Бинбанка нет, в устройствах ЮниКредит Банка предусмотрено ограничение на единовременное снятие в размере 150 тыс. рублей.

Держателям карт Бинбанка доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая на сегодня более 13,5 тыс. устройств самообслуживания по всей стране (с учетом банкоматов банков-партнеров).