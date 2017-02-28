Малому и среднему бизнесу стали доступны «Экспресс-гарантии» Бинбанка

Программа «Экспресс-гарантии» позволяет предприятиям и индивидуальным предпринимателям получить гарантию на обеспечение исполнения контракта в рамках федеральных законов 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ. Представители малого и среднего бизнеса могут за короткий срок получить дистанционно банковскую гарантию на сумму до 50 млн рублей. При этом не требуется обеспечение и открытие расчетного счета в Бинбанке, комплект документов минимален и предоставляется в электронном виде (конкурсная документация, учредительные документы и финансовая отчетность).

Срок принятия решения о выдаче гарантии составляет от 15 минут до 1 часа, годовая комиссия – от 3,3% годовых.

Выпуск и выдача банковских гарантий Бинбанка осуществляется через эксклюзивного партнера банка – ООО «САНТЕЛЕКОМ». Оформить онлайн-заявку можно на сайте биржи my-bg.ru или в контакт-центре Бинбанка (8-800-555-81-18).