В Бинбанке избран новый состав совета директоров, его председателем стал Михаил Гуцериев

На внеочередном общем собрании акционеров Бинбанка, состоявшемся 28 февраля 2017 года, был избран новый состав совета директоров банка. В него вошли Михаил Гуцериев, Анжелика Аншакова, Георгий Аракелян, Саит-Салам Гуцериев, Саид Гуцериев, Александр Лукин, Кирилл Любенцов, Сергей Марьин, Авет Миракян, Петр Морсин, Сергей Попов, Александр Филатов и Микаил Шишханов.

Также 28 февраля состоялось заседание совета директоров, на котором Михаил Гуцериев был избран председателем совета директоров Бинбанка, а Сергей Марьин – заместителем председателя.

«Это естественный процесс при развитии Бинбанка. Михаил Гуцериев является основателем и главным акционером Бинбанка, и это тот человек, который оказывает и будет оказывать банку основную поддержку. Также в совет директоров Бинбанка вошли Саит-Салам Гуцериев и Саид Гуцериев, это абсолютно логично в рамках структуры семейного бизнеса. В оперативном управлении Бинбанка ничего не поменяется – я продолжу руководить банком в качестве президента и председателя правления», – комментирует совладелец Бинбанка Микаил Шишханов. Новыми членами совета директоров также стали Георгий Аракелян, Александр Лукин, Авет Миракян, Петр Морсин и Сергей Попов (финансовый директор ИООО «Славкалий»).