Бинбанк выплатил свыше 1,38 млрд рублей купонного дохода за седьмой купонный период по биржевым облигациям серии БО-02

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-02 (идентификационный номер выпуска 4B020202562B от 07.11.2011). Размер выплат за седьмой купонный период составил 1 389 748 158,37 рубля, в расчете на одну облигацию - 59,51 рубля.

Выпуск биржевых облигаций серии БО-02 со сроком обращения 3 года, продленным до 12 лет, Бинбанк разместил 24 сентября 2013 года. Совокупный объем выпуска с учетом размещенных дополнительных выпусков составляет 24 млрд рублей. По выпуску предусмотрено двадцать четыре купонных периода продолжительностью 6 месяцев. Процентные ставки восьмого, девятого и десятого купонов –12 % годовых.

Биржевые облигации Бинбанка серии БО-02 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в высший котировальный список Московской Биржи.