Бинбанк снизил ставки по потребительским кредитам на 1,5 процентных пункта

Процентные ставки снижены по программам потребительского кредитования и рефинансирования кредитов, оформленных в других банках.

Теперь при кредите в размере свыше 300 тыс. рублей ставка для зарплатных клиентов и сотрудников бюджетных организаций составит 14,99% годовых, для всех остальных клиентов – 18,99%. Если сумма оформляемого кредита менее 300 тыс. рублей, то ставки составят 18,99% и 22,99% соответственно.

В рамках программы рефинансирования также на 1,5 процентных пункта снижены минимальная и максимальная ставки – до 14,99% и 22,99% соответственно. Напомним, что в Бинбанке можно рефинансировать до трех кредитов, взятых ранее в других кредитных организациях, тем самым уменьшив долговую нагрузку. Ставка при рефинансировании будет на 2 пункта выгоднее, чем по прежним условиям, при этом не выше 22,99% и не ниже 14,99% годовых.

Максимальный срок потребительских кредитов в Бинбанке составляет 7 лет.