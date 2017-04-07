Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках может составить 6,5-7% к концу 2017 года

Наталья Ващелюк, главный аналитик Бинбанка:



По нашему прогнозу, к концу года ключевая ставка будет составлять 8,75%, то есть она окажется меньше текущего уровня на 1 п.п., что должно оказать понижательное давление на уровень процентных ставок в экономике. Также необходимо учитывать то, что банковский сектор функционирует в условиях профицита ликвидности, и многие крупные игроки, задающие тенденции на рынке вкладов, не заинтересованы в активном привлечении денежных ресурсов населения.

Если ориентироваться на прошлогоднюю динамику, то при снижении ключевой ставки на 1 п.п. в 2016 г. средняя максимальная ставка в 10 крупнейших банках снизилась приблизительно на 1,5 п.п. После последнего решения ЦБ РФ о снижении ставки на 25 б.п. и заявления о возможности ее постепенного снижения в дальнейшем о заметной коррекции ставок по вкладам объявил Сбербанк, добавив, что при принятии данного решения учитывалось замедление роста цен.

Мы ожидаем, что к концу года инфляция стабилизируется на уровне около 4% (по сравнению с текущими 4,3%), поэтому «дезинфляционная» причина снижения ставок по вкладам, вероятно, уже во многом учтена. Реакция ставок по депозитам населения на ожидаемое уменьшение ключевой ставки на 1 п.п. при структурном профиците ликвидности может составить 1-1,5 п.п. от текущего уровня, в результате в конце года можно ожидать, что средняя максимальная в крупнейших банках составит 6,5-7%. Необходимо помнить, что ЦБ РФ при принятии решения по ключевой ставке учитывает и сохранение привлекательности рублевых сбережений, для которого необходимо, чтобы номинальная ставка по вкладам была выше ожидаемой инфляции. Поэтому средняя ставка по вкладам по рынку в целом может составлять около 5,5-6% к концу года (в январе 2017 г. средневзвешенная ставка по привлеченным вкладам до 1 года, за исключением депозитов «до востребования», была 6.77%).