Бинбанк увеличил максимальную сумму потребительского кредита в два раза – до 2 млн рублей

Ранее максимальная сумма по кредитам наличными составляла 1 млн рублей для зарплатных клиентов и сотрудников бюджетных организаций и 500 тыс. рублей – для остальных клиентов. Теперь для всех заемщиков установлена единая максимальная сумма – 2 млн рублей. Увеличение возможной суммы кредита распространяется и на программу рефинансирования займов, ранее оформленных в других банках.



Напомним, что 4 апреля Бинбанк на 1,5 процентных пункта снизил ставки по потребительским кредитам. Сейчас при кредите в размере свыше 300 тыс. рублей ставка для зарплатных клиентов и сотрудников бюджетных организаций составляет 14,99% годовых, для всех остальных клиентов – 18,99%. Если сумма оформляемого кредита менее 300 тыс. рублей, то ставки составят 18,99% и 22,99% годовых соответственно.



Максимальный срок потребительских кредитов в Бинбанке – 7 лет.

