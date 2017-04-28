Прибыль Бинбанка по МСФО за 2016 год составила 3,1 млрд рублей

Бинбанк, завершивший в 2016 году объединение с МДМ Банком и пятью региональными банками группы, продемонстрировал существенный рост основных показателей по международным стандартам финансовой отчетности. Напомним, что объединение двух крупнейших банков группы произошло на лицензии МДМ Банка, который одновременно был переименован в Бинбанк. Таким образом, в отчетности по МСФО приведены показатели объединенного Бинбанка на конец 2016 года, а за 2015 год указаны показатели МДМ Банка.



Согласно отчетности по МСФО, прибыль Бинбанка за 2016 год составила 3,1 млрд рублей, общий совокупный доход – 3,8 млрд рублей, прибыль до налогообложения – 7,7 млрд рублей.



Чистый процентный доход за 2016 год увеличился в 4,5 раза и составил 13,1 млрд рублей, чистый комиссионный доход увеличился на 17% до 5,3 млрд рублей.



Активы объединенного Бинбанка по итогам 2016 года превысили 1,1 трлн рублей, увеличившись в 4 раза. Кредитный портфель вырос на 69% до 325,5 млрд рублей. Показатель NPL банка (просрочка более 90 дней) составляет 7,4% (годом ранее – 11%), при этом покрытие NPL резервами находится на консервативном уровне: 219% (годом ранее – 213%).



База фондирования Бинбанка сохранилась диверсифицированной. Общие пассивы банка по итогам 2016 года превысили 1 трлн рублей. Объем средств, привлеченных от клиентов, увеличился за год в 3,3 раза до 742,4 млрд рублей. При этом устойчивый сегмент средств физических лиц (582 млрд рублей, рост с начала года в 3,4 раза) занимает более 75% от общего клиентского привлечения. Портфель выпущенных долговых ценных бумаг составляет примерно 12% от общих обязательств объединенного банка.



Бинбанк имеет устойчивую ликвидную позицию. Доля ликвидных активов на конец 2016 года составила примерно 19% от общих активов и примерно 30% от общих клиентских средств банка. Все обязательные нормативы ликвидности банка по требованиям ЦБ РФ на 1 января 2017 года выполнялись с запасом:



• Норматив мгновенной ликвидности (Н2): 90,1% (регулятивный минимум – 15%)

• Норматив текущей ликвидности (Н3): 137,7% (регулятивный минимум – 50%)

• Норматив долгосрочной ликвидности (Н4): 8,8% (регулятивный максимум – 120%)





Капитал объединенного Бинбанка по МСФО на 31 декабря 2016 года составил 81,8 млрд рублей, увеличившись за год более чем в 5 раз (15,4 млрд рублей на 31 декабря 2015 года по МДМ Банку).

Бинбанк имеет комфортный запас по показателям достаточности капитала – их уровень выше регулятивных минимумов как по МСФО (Базель I), так и по российским стандартам ЦБ РФ (Базель III):



• Показатель достаточности капитала 1-го уровня (Базель I): 11,0%

• Показатель общей достаточности капитала (Базель I): 14,5%

• Норматив собственных средств (Н 1.0): 13,9% (регулятивный минимум – 8,0%)

• Норматив основного капитала (Н 1.2): 9,8% (регулятивный минимум – 6,0%)

• Норматив базового капитала (Н 1.1): 8,3% (регулятивный минимум – 4,5%).