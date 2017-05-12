Бинбанк открыл новый офис в Москве

Бинбанк открыл новый универсальный офис возле метро «Сходненская» в Москве по адресу: Химкинский бульвар, д. 21. Офис обслуживает частных лиц и корпоративных клиентов.



Физическим и юридическим лицам доступен весь спектр современных банковских услуг, включая кредиты, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, банковские карты и денежные переводы.

В зоне круглосуточного обслуживания расположен банкомат, а также платежный терминал для пополнения карт, оплаты услуг и погашения кредитов.



Для частных лиц отделение работает по следующему графику: понедельник — пятница с 10:00 до 20:00, суббота — с 11:00 до 17:00.



Обслуживание юридических лиц ведется с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.