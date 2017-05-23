Клиентам Бинбанка станут доступны бесконтактные платежи с помощью Android Pay с 23 мая

Держатели карт Mastercard, выпущенных Бинбанком, получат возможность пользоваться системой платежей Android Pay с 23 мая 2017 года.

Все клиенты банка, использующие смартфоны на базе операционной системы Android, смогут скачать соответствующее приложение в Google Play и привязать к нему свою банковскую карту.

Оплата с помощью смартфона возможна в торговых точках, терминалы которых поддерживают бесконтактную оплату. Отметим, что вся сеть POS-терминалов Бинбанка (более 22 тыс. устройств) уже настроена на прием Android Pay.

Сервис Android Pay позволяет использовать и дебетовые, и кредитные карты. При этом сама карта может быть как бесконтактной, так и обычной. Чтобы добавить карту, нужно отсканировать ее данные в приложении или ввести их вручную и подтвердить добавление с помощью одноразового пароля, высылаемого в СМС-сообщении.

Для оплаты достаточно разблокировать телефон и поднести к терминалу в магазине. Сервис доступен для смартфонов с операционной системой Android версии 4.4 и выше и наличием модуля NFC.