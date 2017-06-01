Бинбанк поможет малому и среднему бизнесу перейти на онлайн-кассы

В рамках акции «Умная касса» Бинбанк бесплатно открывает расчетные счета клиентам малого и среднего бизнеса при оформлении заявки на подключение онлайн-кассы «Эвотор». Подать заявку можно в любом офисе Бинбанка.

По требованиям 54-ФЗ кассовые аппараты должны быть оборудованы фискальным накопителем, выходом в интернет и возможностью отправлять электронные версии чеков в ФНС. Онлайн-касса представляет собой единое устройство, объединяющее компьютер, фискальный накопитель, принтер чеков, и полностью соответствует требованиям законодательства.

Акция распространяется на всех новых клиентов, не имевших ранее расчетного счета в Бинбанке, и продлится до конца 2017 года.