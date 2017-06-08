Бинбанк выплатил свыше 1,5 млрд рублей купонного дохода по биржевым облигациям серий БО-05, БО-10 – БО-13

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серий БО-05, БО-10, БО-11, БО-12 и БО-13 (идентификационные номера выпусков 4B020502562B, 4B021002562B, 4B021102562B, 4B021202562B и 4B021302562B соответственно от 25.12.2013). Размер выплат за пятый купонный период облигаций серии БО-05 составил 523 021 825,92 рубля, в расчете на одну облигацию – 59,84 рубля. Размер выплат за четвертый купонный период облигаций серий БО-10 – БО-13 составил 1 014 423 141,81 рубля, в расчете на одну облигацию – 69,81 рубля.

Выпуск биржевых облигаций серии БО-05 Бинбанк разместил 10 декабря 2014 года, выпуски БО-10 – БО-13 были размещены 10 июня 2015 года, срок погашения – 2184 дня с даты размещения. Объем выпуска серии БО-05 составляет 11 млрд рублей, БО-12 – 6 млрд рублей, а объем каждого выпуска серий БО-10, БО-11, и БО-13 – 3 млрд рублей. По выпускам предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Процентная ставка шестого купона облигаций серии БО-05 установлена в размере 12%, ставки пятого и шестого купонов серий БО-10 – БО-13 составляют 11,75%.