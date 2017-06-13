Бинбанк стал лидером по объему гарантий, выданных малому бизнесу в мае 2017 года

Согласно расчетам, сделанным на основе данных сайта госзакупок (www.zakupki.gov.ru), Бинбанк по итогам мая 2017 года занял первое место по объему выданных гарантий малому и среднему бизнесу на обеспечение исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ. Таких результатов удалось добиться благодаря запуску нового продукта — «Экспресс-гарантия». Общая сумма гарантий, предоставленных Бинбанком предпринимателям в мае, составила 4,6 млрд рублей (10,4% от общего объема выданных гарантий всеми банками в этом месяце). Расчеты производились по всем гарантиям, сумма которых не превышает 50 млн рублей.



Экспресс-гарантии малому и среднему бизнесу Бинбанк стал выдавать с марта 2017 года. Продукт доступен как предприятиям, так и индивидуальным предпринимателям. Представители малого и среднего бизнеса могут за короткий срок получить дистанционно (без посещения офиса) банковскую гарантию на сумму до 50 млн рублей. При этом не требуется обеспечение и открытие расчетного счета в Бинбанке, комплект документов минимален и предоставляется в электронном виде (конкурсная документация, учредительные документы и финансовая отчетность). Срок принятия решения о выдаче гарантии составляет от 15 минут до 1 часа, комиссия — от 3,3% годовых.



Выпуск и выдача банковских гарантий Бинбанка осуществляется через эксклюзивного партнера банка — компанию «Сантелеком» (электронная биржа банковских гарантий). Оформить онлайн-заявку можно на сайтах Бинбанка и биржи my-bg.ru, а также в контакт-центре банка (8-800-555-81-18).