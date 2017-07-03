БИНБАНК разместил биржевые облигации серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей

БИНБАНК в рамках программы биржевых облигаций объемом 200 млрд рублей разместил четвертый выпуск серии БО-П04 (ISIN RU000A0JXUT5) общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со сроком погашения 3 июля 2018 года. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020400323B001P от 23 июня 2017 года, идентификационный номер программы биржевых облигаций 402562B001P02E от 5 октября 2015 года.

Номинальная стоимость облигации - 1000 рублей. Выпуск размещен в полном объеме, по нему предусмотрено 12 купонных периодов. По результатам закрытия книги заявок 29 июня 2017 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона в размере 11,15% годовых. Процентные ставки 2-12 купонов равны процентной ставке по первому купону. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи, агентом по размещению выступил эмитент. В ходе размещения были удовлетворены 10 заявок инвесторов.