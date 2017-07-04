Бинбанк начислит клиентам дополнительные бонусы за аренду авто на OneTwoTrip

Бинбанк будет дополнительно начислять клиентам 4% в виде бонусов за аренду автомобилей через интернет-сервис OneTwoTrip (www.onetwotrip.com/ru).

Кроме того, срок действия акции по начислению повышенных бонусов за покупку авиа- и железнодорожных билетов, а также бронирование отелей через данный сервис продлен до 31 декабря 2017 года.

Напомним, при бронировании отелей клиентам будет начислено 6% от суммы покупки, за приобретение железнодорожных билетов — 5% (не более 450 бонусов за одну покупку), авиабилетов — 2%. С бонусами от OneTwoTrip суммируются начисления, полученные по программе лояльности «Бинбонус»: 5% в выбранной категории и 1% за все остальные покупки.

Таким образом, клиентам, получающим повышенные бонусы по категориям «Интернет-покупки» и «Путешествия», может быть начислено в общей сложности до 11% (например, 5% при оплате в категории «Путешествия» по программе Бинбонус плюс 6% за бронирование отелей через OneTwoTrip).

Накопленными бонусами в интернет-банке или мобильном банке можно компенсировать покупки, один бонус равен одному рублю, средства возвращаются на карту клиента.

Максимальная сумма бонусов за все покупки, которую клиент может получить в месяц, составляет 3 тыс. рублей.