При оформлении заявки на потребительский кредит через сайт Бинбанка процентная ставка снижается на 0,5 процентного пункта. Таким образом, при кредите в размере свыше 300 тыс. рублей ставка для зарплатных клиентов и сотрудников бюджетных организаций составит 14,49% годовых, для всех остальных клиентов – 18,49%. Если сумма оформляемого кредита менее 300 тыс. рублей, то ставки составят 18,49% и 22,49% годовых соответственно.
Оформление кредита в режиме онлайн позволяет сэкономить не только деньги, но и время. Офис банка клиенту потребуется посетить лишь раз – чтобы подписать договор и получить средства.
После того как клиент заполнил заявку на сайте, банк принимает решение о предоставлении кредита в течение двух рабочих дней. Далее банк сообщает клиенту о решении СМС-сообщением. Также в случае положительного решения с заемщиком связывается представитель Бинбанка, сообщает подробные условия одобренного кредита и договаривается о встрече. В офис банка клиент приносит документы, подтверждающие данные заполненной на сайте анкеты: паспорт, второй документ, удостоверяющий личность (например, СНИЛС) и справку о доходах. Сотрудники банка проверяют документы в течение 30 минут, после чего выдается кредит.
Потребительские кредиты Бинбанка доступны гражданам до 70 лет (возраст на дату внесения последнего платежа). Максимальный срок составляет 7 лет.
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