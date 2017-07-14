Бинбанк снизил ставку на 0,5 процентного пункта при оформлении потребительского кредита онлайн

При оформлении заявки на потребительский кредит через сайт Бинбанка процентная ставка снижается на 0,5 процентного пункта. Таким образом, при кредите в размере свыше 300 тыс. рублей ставка для зарплатных клиентов и сотрудников бюджетных организаций составит 14,49% годовых, для всех остальных клиентов – 18,49%. Если сумма оформляемого кредита менее 300 тыс. рублей, то ставки составят 18,49% и 22,49% годовых соответственно.



Оформление кредита в режиме онлайн позволяет сэкономить не только деньги, но и время. Офис банка клиенту потребуется посетить лишь раз – чтобы подписать договор и получить средства.



После того как клиент заполнил заявку на сайте, банк принимает решение о предоставлении кредита в течение двух рабочих дней. Далее банк сообщает клиенту о решении СМС-сообщением. Также в случае положительного решения с заемщиком связывается представитель Бинбанка, сообщает подробные условия одобренного кредита и договаривается о встрече. В офис банка клиент приносит документы, подтверждающие данные заполненной на сайте анкеты: паспорт, второй документ, удостоверяющий личность (например, СНИЛС) и справку о доходах. Сотрудники банка проверяют документы в течение 30 минут, после чего выдается кредит.



Потребительские кредиты Бинбанка доступны гражданам до 70 лет (возраст на дату внесения последнего платежа). Максимальный срок составляет 7 лет.