Бинбанк и «Шереметьево» запустили кобрендовую карту SVO club Mastercard

Бинбанк и аэропорт «Шереметьево» запустили совместную карту SVO club, которая позволяет путешественникам пользоваться множеством привилегий от банка и аэропорта. Карта выпускается на базе платежной системы Mastercard и поддерживает бесконтактную технологию оплаты.



На карту начисляются денежные бонусы с каждой покупки, клиент имеет возможность бесплатно парковаться на стоянке у терминала D и у близлежащих отелей, получать скидки в Duty Free и ресторане «Шоколадница». Карту можно получить за 15 минут непосредственно в «Шереметьево». Оформить карту можно как по российскому, так и по загранпаспорту.



Карта SVO club может быть стандартной или премиальной, предусмотрена возможность открытия кредитного лимита (до 300 тыс. рублей по стандартной и до 1 млн рублей по премиальной).



Держатель премиальной карты получает 7% бонусами за каждую совершенную покупку в категории «Путешествия» (оплата авиа и железнодорожных билетов, бронирование отелей, аренда автомобилей), владелец стандартной карты – 5%. Бонусы за покупки в любых розничных магазинах на территории аэропорта составляют 5% независимо от вида карты, а при оплате картой в других категориях в любых магазинах вне аэропорта – 1%. Один бонус равен одному рублю.



Премиальная карта дает право на бесплатную парковку в «Шереметьево» (у терминала D) в течение 14 дней в год, стандартная – в течение 7 дней. Также бесплатная парковка на время проживания обеспечена при отелях Radisson и Park Inn на территории аэропорта, кроме того владелец карты может бесплатно повысить категорию стандартного номера до «бизнес» и получить 10-процетную скидку в ресторанах отелей.



Скидка в магазинах Imperial Duty Free Heinemann и ресторане «Шоколадница» на территории аэропорта составляет 10% для всех карт SVO club Бинбанка.



Премиальная карта является доходной и мультивалютной: на остаток средств начисляется до 7% в виде бонусов, при этом клиенту открывается три счета – в рублях, долларах и евро, что позволяет не терять на конвертации при оплате в зарубежных странах. По премиальной карте клиенту предоставляется неограниченный доступ в бизнес-зал Mastercard в «Шереметьево» и бизнес-залы аэропортов по всему миру по программе Lounge Key, возможность снимать наличные без комиссии в банкомате любого банка в России и за рубежом, бесплатное оформление страховки для выезжающих за рубеж на себя и родственников с покрытием до 100 тыс. евро.



Кроме того, для держателя премиальной карты предусмотрено обслуживание у персонального менеджера банка, консьерж-сервис и круглосуточная телефонная поддержка с выделенным номером.



Обслуживание карт SVO club бесплатно в случае выполнения следующих условий: на премиальную карту поступает зарплата от 150 тыс. рублей в месяц, а ежемесячные обороты в торговых точках по стандартной карте составляют не менее 25 тыс. рублей. Если данные условия не соблюдаются, комиссия за обслуживание премиальной карты составит 2450 рублей в месяц, стандартной – 119 рублей в месяц.