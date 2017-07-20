Услуги МФЦ Московской области стали доступны в столичном офисе Бинбанка

В отделении Бинбанка на Новом Арбате открыто окно МФЦ Московской области. Теперь жителям Москвы, приобретающим недвижимость в области, для ее регистрации не нужно ехать в офис МФЦ, расположенный за пределами столицы.

Эту услугу можно получить в окне МФЦ на территории Бинбанка на Новом Арбате, д.13.

Кроме того, услуги открывшегося окна МФЦ на территории банка будут востребованы жителями Подмосковья. Теперь они смогут получить весь спектр государственных услуг в отделении Бинбанка в центре столицы.

Открытие окна МФЦ Московской области в отделении Бинбанка позволяет клиентам решать финансовые и нефинансовые вопросы на одной площадке: пользоваться как госуслугами, так и банковскими продуктами, что существенно экономит время.

Всего клиентам доступно более 200 видов госуслуг как для физических, так и для юридических лиц.

Окно МФЦ работает по графику офиса Бинбанка: понедельник — пятница с 10:00 до 20:00, в субботу — с 11:00 до 17:00.

Старт работы окна МФЦ Московской области в одном из столичных офисов Бинбанка стало первым опытом появления регионального МФЦ на территории другого субъекта Российской Федерации.