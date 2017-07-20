Бесконтактная оплата с помощью Samsung Pay стала доступна клиентам Бинбанка с картами Visa

Сервис Samsung Pay позволяет расплачиваться в торговых точках смартфоном или «умными» часами, используя как дебетовые, так и кредитные карты банка. Прикосновением к экрану устройства пользователь перед совершением покупки может легко выбрать нужную карту из ранее добавленных. С декабря 2016 года Samsung Pay доступен держателям карт Mastercard, выпущенных Бинбанком, теперь аналогичную возможность получили держатели Visa.

Оплата с помощью сервиса Samsung Pay возможна практически везде, где принимают банковские карты: даже если терминал торговой точки не поддерживает бесконтактную оплату, платеж будет произведен – подобно операциям по карте с магнитной полосой.

Безопасность операций обеспечивает трехуровневая защита: при каждой покупке необходима авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду приложения, во время совершения транзакции вместо номера карты используется специальное цифровое значение – токен (формируется случайным образом платежной системой в момент активации карты в приложении), при этом встроенная система безопасности Samsung KNOX обеспечивает безопасность данных независимо от операционной системы и защищает устройство от попыток вредоносных атак.

Сервис поддерживается на следующих устройствах Samsung: Galaxy S8 | S8+, Galaxy S7 edge | S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 | S6 Edge (только NFC), Galaxy Note5, Galaxy A7 (2017) | A5 (2017) | A3 (2017), Galaxy A7 (2016) | A5 (2016), Galaxy J7 (2017) | J5 (2017), а также Gear S3 classic | frontier.