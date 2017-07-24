Бинбанк первым из российских банков запустил консьерж-сервис для пенсионеров

Консьерж-сервис «Забота» - круглосуточная поддержка людей старшего поколения по юридическим, финансовым, медицинским и бытовым вопросам. Консультации оказываются профессиональными операторами с профильным образованием.



Консьерж-сервис адаптирован непосредственно под запросы пенсионеров. К примеру, операторы смогут сориентировать по оптимальной стоимости тех или иных товаров и услуг, включая лекарства, помочь разобраться с компьютером, рекомендовать порядок действий в случае ущемления потребительских прав, необходимости оформить наследство или договор ренты, получить причитающиеся льготы. Также операторы помогут оценить тактику лечения, прописанную пенсионеру, ответят на вопросы о медицинских центрах и госпитализации, расскажут, как уберечься от мошенников и помогут в решении многих других вопросов. Для одиноких пенсионеров предусмотрена услуга «Все хорошо», когда сотрудник сервиса, по заранее согласованному графику, сам звонит клиенту и узнает, как у него дела.



Консьерж-сервис «Забота» запущен Бинбанком в рамках пилотного проекта в 40 городах ЦФО РФ, включая Белгород, Брянск, Воронеж, Иваново, Обнинск, Серпухов, Курск, Ярославль, Тверь. Партнером банка по проекту является компания «Консилиум М.Д.». По результатам пилота банк примет решение о запуске сервиса для пенсионеров в других регионах.



Клиентам предлагается два тарифных плана – «Базовый» и «Оптимальный», стоимость которых составляет 1,5 тыс. рублей и 5 тыс. рублей в год. Тарифные планы отличаются набором опций и количеством возможных обращений. Для подключения сервиса необходимо приобрести сертификат в отделении банка и активировать его по телефону 8 800 775 1995. При этом в офис банка для приобретения сертификата пенсионеру приходить необязательно, это могут сделать его близкие и вручить в качестве подарка.