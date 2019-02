Бинбанк открыл долларовый счет в американском Citibank

Бинбанк открыл счет в долларах США в американском Citibank — одном из крупнейших игроков на мировом финансовом рынке.



Открытие счета позволит ускорить переводы клиентов Бинбанка на счета Citibank и его филиалов, а также увеличить скорость переводов с этих счетов в Россию. Кроме того, такие переводы теперь будут осуществляться напрямую без комиссии банков-посредников.



Благодаря снижению операционных расходов Бинбанк сможет поддерживать привлекательные для клиентов тарифы на трансграничные переводы.



«Мы успешно прошли ряд строгих compliance- и KYC-процедур, подтвердив свою надежность и репутацию. Наше партнерство с Citibank — показатель высокого доверия к нам со стороны зарубежных финансовых институтов как к стабильному и перспективному игроку рынка», — прокомментировала директор расчетного центра Бинбанка Татьяна Бережнова.



Корреспондентская сеть Бинбанка включает в себя крупнейшие иностранные банки с многолетней историей: Commerzbank, JP Morgan (New-York, London), Bank of New York Mellon, Citibank, Raiffeisen Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Credit Swiss и др.