Apple Pay теперь доступен держателям карт Visa Бинбанка

Держатели карт Visa, выпущенных Бинбанком, получили возможность пользоваться Apple Pay – легким и безопасным способом оплаты. Ранее аналогичную возможность получили держатели карт Mastercard Бинбанка.



Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.



Apple Pay очень просто настроить, при этом пользователи смогут и дальше получать все преимущества и бонусы от пользования своими кредитными и дебетовыми картами. Расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.



Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID, больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета. При оплате покупок в приложениях или в Safari Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.



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