Бинбанк помогает пенсионерам

Более 1 000 пенсионеров воспользовались консьерж-сервисом Бинбанка за три недели



Консьерж-сервис «Забота» Бинбанка помог более чем тысяче пенсионеров с момента запуска пилотного проекта в конце июля 2017 года. Согласно статистике банка, наиболее востребованными обращениями за первые три недели работы стали запросы по бытовой тематике, они составили 60% от общего количества звонков. Еще по 20% пришлось на консультации по здоровью и юридическим вопросам.



«В основном услуга востребована среди клиентов предпенсионного возраста, моложе 55 года рождения. Свыше 80% продаж пришлось на них, при этом они приобретали доступ к сервису как для себя, так и для своих старших родственников, нуждающихся в помощи и совете. Порядка 20% — люди среднего возраста, до 45 лет, еще 20% — пришлось на одиноких пенсионеров от 60 и старше», — комментирует управляющий директор Бинбанка Ростислав Левченко.



Напомним, в конце июля Бинбанк первым из российских банков запустил консьерж-сервис «Забота» — круглосуточную поддержку людей старшего поколения по юридическим, финансовым, медицинским и бытовым вопросам. Операторы сервиса помогают пенсионерам разобраться в оптимальной стоимости лекарств, товаров и услуг, дают советы по работе с компьютером, рекомендуют, как действовать при ущемлении потребительских прав, оформлении наследства, договора ренты или льгот. Операторы помогут оценить тактику лечения, прописанную пенсионеру, ответят на вопросы о медицинских центрах и госпитализации, расскажут, как уберечься от мошенников и многое другое.



Клиентам предлагается два тарифных плана — «Базовый» и «Оптимальный», стоимость которых составляет 1,5 тыс. рублей и 5 тыс. рублей в год. Тарифные планы отличаются набором опций и количеством возможных обращений. Для подключения сервиса необходимо приобрести сертификат в отделении банка и активировать его по телефону 8 800 775 1995. При этом в офис банка для приобретения сертификата пенсионеру приходить необязательно, это могут сделать его близкие и вручить в качестве подарка.



Для одиноких пенсионеров предусмотрена услуга «Все хорошо», когда сотрудник сервиса, по заранее согласованному графику, сам звонит клиенту и узнает, как у него дела. Консьерж-сервис «Забота» запущен в 40 городах ЦФО РФ, включая Белгород, Брянск, Воронеж, Иваново, Обнинск, Серпухов, Курск, Ярославль, Тверь. Партнер банка по проекту — компания «Консилиум М.Д.».