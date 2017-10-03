Минимальная ставка по ипотеке в Бинбанке снижена до 9% годовых

Ставки снижены по всем ипотечным продуктам, которые можно оформить в Бинбанке по стандартам АИЖК, на 0,5 процентного пункта. Таким образом, уровень ставок по ипотеке в Бинбанке сегодня является одним из самых низких на рынке – от 9% годовых.

Снижение ипотечных ставок затронуло кредиты на покупку готового и строящегося жилья, а также рефинансирование действующей ипотеки. Ставка зависит от размера первоначального взноса, формы подтверждения доходов и оформления личного страхования. При этом по «Военной ипотеке» ставка снижена на 2,5 пункта, а максимальная сумма кредита в рамках этого продукта увеличена с 2,1 млн до 2,41 млн рублей.

Оформить ипотечный заем можно на срок от 3 до 30 лет, минимальная сумма кредита составляет 300 тыс. рублей, максимальная – 20 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области и 10 млн рублей для остальных регионов.