Бинбанк запустил новый вклад «Хит сезона» со ставкой 8,5% годовых

Депозит открывается в рублях на пять месяцев (150 дней), минимальная сумма – 50 тыс. рублей. Процентная ставка 8,5% годовых является фиксированной на весь срок действия вклада. Пополнение предусмотрено в течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада, ограничений по минимальной сумме дополнительных взносов нет. Выплата процентов происходит в конце срока.

Вклад «Хит сезона» позволяет не только получить высокий доход, но и в случае необходимости снять средства досрочно на выгодных условиях. При досрочном снятии проценты выплачиваются по льготной ставке 5% исходя из срока, в течение которого средства находились на счете.