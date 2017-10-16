Малый бизнес получит привилегии за каждого приглашенного в Бинбанк партнера

Бинбанк подарит представителям малого и среднего бизнеса три месяца расчетно-кассового обслуживания за каждого партнера, приглашенного в банк на обслуживание.



Бесплатное обслуживание по бизнес-пакету РКО будет предоставлено в месяц, следующий за месяцем открытия счета партнеру. Такая возможность доступна клиентам в рамках акции «Счет партнеру».



Аналогичные привилегии по РКО получит и партнер, открывший расчетный счет по приглашению клиента Бинбанка. Кроме того, клиенты Бинбанка, участвующие в акции, получат бесплатный выпуск и годовое обслуживание корпоративной карты, которая позволяет оплачивать представительские, командировочные и хозяйственные расходы.



Каждый клиент может пригласить на обслуживание в банк не более трех партнеров, которые после открытия расчетного счета в Бинбанке также могут поучаствовать в акции. Акция продлится с 16 октября 2017 г. по 28 февраля 2018 г.