Подключить торговый эквайринг Бинбанка теперь можно онлайн

Бинбанк реализовал возможность дистанционного подключения торгового эквайринга в рамках продукта «БИН – GO». Для этого достаточно заполнить анкету на сайте банка, указав данные торговой точки и ее руководителя, реквизиты для зачисления платежей, а также выбрать модель POS-терминала. Требований к размеру ежемесячного торгового оборота и наличию расчетного счета в банке нет. Ежемесячная абонентская плата отсутствует.



После подачи заявки менеджер банка свяжется с клиентом и приедет в удобное для него время для подписания договора. Клиенту не нужно посещать отделение банка и предоставлять большой пакет документов. Для подключения торгового эквайринга в Бинбанке индивидуальным предпринимателям достаточно предоставить паспорт руководителя компании, а юридическим лицам — паспорт и протокол общего собрания.



Уже через 6 дней с момента заполнения анкеты клиент сможет принимать платежи по картам. POS-терминал, который клиент может приобрести (в том числе в рассрочку на 4 или 12 месяцев), будет доставлен курьерской службой. Бинбанк предлагает привлекательные тарифы по торговому эквайрингу — от 1,35% до 1,8% в зависимости от типа бизнеса компании. При открытии расчетного счета в Бинбанке тариф по эквайрингу составит 1,5%.