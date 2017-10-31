Бинбанк минимизирует звонки клиентам с «ранней» просрочкой благодаря искусственному интеллекту

Бинбанк одним из первых на рынке внедряет технологии машинного обучения (метод искусственного интеллекта) в работе с просроченной задолженностью в розничном бизнесе. Перевод всего цикла разработки и внедрения моделей на машинное обучение позволит в 70% случаев избежать звонков клиентам на ранних стадиях просрочки без потери эффективности.



В ходе проекта специалисты Бинбанка используют принципиально новый подход — построение uplift-моделей, которые основываются на прогнозе реакции каждого клиента на конкретные действия в рамках взыскания. Это предоставляет беспрецедентные возможности для оптимизации процесса и позволяет определить лучший вариант взаимодействия с каждым заемщиком. Для разработки моделей и анализа данных используется язык программирования Python.



«Uplift позволяет в большинстве случаев не беспокоить клиентов без необходимости. На основе статистики программа определяет, какие клиенты внесут очередной платеж по кредиту без дополнительных напоминаний. Также выявляются заемщики, звонить которым в принципе бесполезно. Звонки будут поступать только тем клиентам, которым действительно необходимы напоминания и консультации», – прокомментировал заместитель руководителя блока рисков и комплаенса Бинбанка Вадим Ковалев.



Для оценки качества прогноза моделей применяется универсальная скоринговая метрика — коэффициент Gini. Первые результаты проекта показали существенный прирост качества в сравнении с используемыми ранее моделями на основе логистической регрессии: произошел прирост коэффициента Gini с 65% до 88%.



«Банк высвобождает ресурсы, направляет их на действительно нужные коммуникации с клиентами, значительно повышая эффективность работы с просроченной задолженностью. Повышается эффективность самого процесса, снижаются издержки, улучшается платежная дисциплина заемщиков. Все это, по нашим оценкам, принесет банку в 2018 году дополнительно 1 млрд рублей», — добавил Вадим Ковалев.