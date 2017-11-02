Клиенты Бинбанка получат повышенные бонусы за покупку одежды и электроники

Бинбанк до конца года будет начислять клиентам дополнительные бонусы в размере 0,5% за каждую покупку в двух специальных категориях: «Одежда и обувь» в ноябре и «Электроника» — в декабре. Надбавка начисляется в дополнение к стандартным бонусам, действующим по картам Бинбанка: 5% в одной из выбранных клиентом категорий (авто, покупки в интернете, путешествия, отдых и развлечения, а также спорт, красота, здоровье) и 1% при любых других покупках. Таким образом, общий размер бонусов за покупки в рамках акции составит 5,5% или 1,5%.

Отметим, что 5,5% клиент сможет получить в том случае, если у него активирована стандартная категория «Интернет-покупки», при этом в ноябре он покупает через интернет одежду или обувь, а в декабре – электронную технику. Например, клиент с активированной категорией «Интернет-покупки» приобретает в декабре смартфон через интернет на 25 тысяч рублей – в результате он получает 5% в рамках стандартных начислений программы «Бинбонус» и 0,5% в качестве дополнительного бонуса по акции, итого –1 375 бонусов. Один бонус равен одному рублю.