Бинбанк завершил присоединение Уралприватбанка

Бинбанк успешно завершил юридическое присоединение Уралприватбанка. Все клиенты Уралприватбанка автоматически переведены на обслуживание в Бинбанк – им доступен весь перечень его продуктов и услуг.

Реорганизация не создает клиентам неудобств: условия по заключенным договорам (включая вклады и кредиты) не меняются, перезаключать их не требуется, банковские карты продолжают действовать в прежнем режиме.

С 7 ноября 2017 года обслуживание клиентов Уралприватбанка осуществляется в филиале Бинбанка в Екатеринбурге, расположенном по адресу: ул. Якова Свердлова, д. 11а.

Клиентам необходимо обратить внимание на изменение номеров счетов и реквизитов по результатам реорганизации: всю информацию можно получить в интернет-банке или офисе Бинбанка.