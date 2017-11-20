Бинбанк сократит максимальный срок решения по потребительским кредитам до 1 дня за счет машинного обучения

Бинбанк в 2018 году переведет процесс принятия решений о выдаче потребительских кредитов на самообучающиеся модели, основанные на алгоритмах машинного обучения. В результате банк в три раза сократит максимальное время, необходимое для принятия решения: с трех дней до одного. При этом по большинству стандартных заявок клиенты смогут узнавать ответ банка за несколько минут.

Высокая скорость принятия решений будет сочетаться с качественной и эффективной оценкой платежеспособности. Потенциальные заемщики будут оцениваться с помощью новейших инструментов управления риском, что позволит поддерживать уровень кредитных потерь в портфеле банка на рекордно низком уровне, кроме того – банк оптимизирует операционные расходы.

«Разрабатываемые Бинбанком модели оценки платежеспособности клиентов позволят нам оперативно изучить максимально широкий пул информации из внешних и внутренних источников, число переменных в модели значительно больше, чем в классических методах скоринга, а сама модель самообучаема, – комментирует Дмитрий Герасимов, начальник отдела скоринговых моделей и информационных источников данных Бинбанка. – Предварительные результаты показывают, что мы сможем увеличить коэффициент Gini (универсальная скоринговая метрика для оценки качества) в 1,5 раза по сравнению с показателем по классическим методам. В итоге банк получит беспрецедентное улучшение качества сегментации клиентов по уровню риска, при этом мы сохраним возможность проводить точечную ручную верификацию в тех случаях, когда это действительно необходимо».