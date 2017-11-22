Бинбанк занял первое место в «Юзабилити-рейтинге интернет-банков 2017»

Сервис «Бинбанк online 2.0» признан самым удобным и функциональным интернет-банком по итогам исследования, проведенного компанией UsabilityLab. При подготовке рейтинга оценивались интернет-банки 15-ти крупнейших кредитных организаций, включая Сбербанк, ВТБ24, Альфа-банк и Тинькофф Банк. Тремя критериями рейтинга являлись функциональность, удобство интерфейса и доступность для людей с ограниченными возможностями. Интернет-банк Бинбанка занял первое место.

«Регулярная работа с обратной связью клиентов позволяет постоянно совершенствовать удобство пользования нашим интернет-банком. Мы проводим аудиты и исследования с отраслевыми экспертами, опросы клиентов, измеряем индекс потребительской лояльности (NPS). Итоги последнего опроса показали, что уровень удовлетворенности пользователей системы «Бинбанк online 2.0» значительно вырос, существенно увеличилось число клиентов, которые полностью довольны нашим интернет-банком: 68% пользователей оценили юзабилити нашего онлайн-сервиса на 10 баллов из 10 возможных», – комментирует Денис Лавриненко, начальник управления развития интернет-банкинга Бинбанка.

Помимо привычных функций в системе «Бинбанк online 2.0» клиентам доступна установка и смена ПИН-кода по картам, поиск и оплата штрафов ГИБДД и налогов, привязка карт других банков.

С помощью онлайн-сервиса Бинбанка можно осуществлять быстрые денежные переводы, пополнять свои карты с карт других банков, переводить средства клиентам Бинбанка по номеру телефона, открывать накопительные счета с указанием цели (например, на отпуск, автомобиль или обучение). Каждый клиент может получить помощь, проконсультировавшись через онлайн-чат с сотрудником банка.