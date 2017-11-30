Бинбанк автоматически подключит держателей карт к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир»

Бинбанк совместно с платежной системой «Мир» впервые на рынке реализовал процесс автоматического подключения карт к кэшбэк-сервису. Для того чтобы получать возврат средств при совершении покупок и оплате услуг по картам «Мир» клиентам Бинбанка не придется проходить самостоятельную регистрацию на портале privetmir.ru – за них это сделает банк и платежная система.

Начисления кэшбэка по картам «Мир» могут достигать 20% от суммы операции. Возврат средств происходит при оплате в кафе и ресторанах, магазинах бытовой техники, автозаправках, турагентствах, сервисах по продаже билетов, аптеках и других предприятиях, участвующих в проекте. Статус начислений держатель карты может отслеживать с мобильном или интернет-банке Бинбанка.

Бинбанк выпускает карты «Мир» совместно с Русским географическим обществом: оплачивая покупки с помощью карты «РГО Бинбанк», клиент вносит свой вклад в сохранение природы, а также в образовательную и научно-исследовательскую деятельность РГО.