Бинбанк запустил вклад «Новогодний» со ставкой 8,3% годовых

Сезонный депозит открывается в рублях на 150 или 200 дней, минимальная сумма – 50 тыс. рублей. Процентная ставка 8,3% годовых является фиксированной на весь срок действия вклада. Пополнение предусмотрено в течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада, ограничений по минимальной сумме дополнительных взносов нет.

Вклад «Новогодний» позволяет клиентам Бинбанка не только получить высокий доход, но и в случае необходимости досрочно без потери начисленных процентов снять часть суммы, не превышающей 20% от первоначального размера депозита. Выплата процентов происходит в конце срока.