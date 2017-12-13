Бинбанк приступил к прямому эквайрингу карт American Express в сети POS-терминалов

POS-терминалы Бинбанка теперь позволяют организациям принимать к оплате карты международной платежной системы American Express. Эта возможность появится автоматически у всех действующих эквайринговых клиентов банка, а также у новых партнеров, заключивших соответствующий договор. Подключение действующих клиентов производится без подписания дополнительных документов и смены терминала.



«Основные держатели карт AmEx — премиальные клиенты, работе с которыми мы уделяем большое внимание. Прямой прием карт этой платежной системы будет способствовать усилению наших позиций на рынке эквайринга, особенно в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока и Сочи. Это позволит нам увеличить эквайринговый оборот на 10% в 2018 году. В течение следующего года мы также планируем запустить приём карт AmEx в наших банкоматах и в интернет-эквайринге, а к 2020 году — войти в топ-3 банков по количеству POS-терминалов», — прокомментировал директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никита Хомутов.



Общий эквайринговый оборот Бинбанка за ноябрь 2017 года достиг 15 млрд рублей, а количество POS-терминалов, установленных в торговых точках, составило 27 тыс. активных устройств.