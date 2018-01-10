Бинбанк открыл новый офис в Москве возле станции метро «Кузьминки»

Универсальный дополнительный офис «Кузьминки/77» расположен по адресу: Волгоградский проспект, 119А. Это 37-е отделение банка в столице.

В новом офисе Бинбанка физические и юридические лица могут воспользоваться всем спектром банковских услуг, включая кредиты, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, банковские карты, обмен валюты и денежные переводы. Отделение оборудовано зоной круглосуточного обслуживания с банкоматами и терминалами для снятия средств, пополнения карт и проведения платежей. Также для всех клиентов доступен бесплатный wi-fi.

Дополнительный офис открыт для клиентов по будням с 10:00 до 20:00 и в субботу с 11:00 до 17:00. Обслуживание юридических лиц осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 18:00.

На текущий момент сеть офисов Бинбанка насчитывает порядка 400 отделений более чем в 170 населенных пунктах страны — от Калининграда до Владивостока.