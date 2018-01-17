Оборот интернет-эквайринга в Бинбанке за декабрь вырос в 3 раза – до рекордных 16 млрд рублей

Оборот Бинбанка по интернет-эквайрингу в декабре 2017 года составил 16 млрд рублей, по сравнению с итогами декабря 2016 года этот показатель увеличился более чем в 3 раза.



Таких результатов удалось достичь за счет роста объема переводов с карты на карту (p2p), транзакций в интернет-магазинах, погашения кредитов, оформленных в сторонних банках, а также оплаты услуг ЖКХ. При этом в сегменте карточных переводов оборот за месяц составил 5 млрд рублей, увеличившись в 10 раз по сравнению с декабрем 2016 года.



«Наше исследование транзакционной активности в e-commerce показывает, что перед Новым годом клиенты не только активно покупают подарки, отправляют деньги друзьям и родственникам, но и стремятся рассчитаться со своими долгами. Так, например, сильнее всего в декабре выросли объемы карточных переводов, погашения кредитов и оплаты ЖКХ. Наша доля на рынке интернет-эквайринга выросла до 15%, таким образом, каждая 7-я транзакция в этом сегменте осуществляется с помощью сервиса Бинбанка», – прокомментировал Филипп Петров, начальник отдела по развитию бизнеса Бинбанка.



Согласно данным исследования Бинбанка, свыше 50% объема покупок в интернете — это покупки, не требующие услуг курьерской доставки: онлайн-контент, игры, авиа-билеты, оплата мобильного телефона и интернета.