Бинбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ГТЛК объемом 10 млрд рублей

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разместила на Московской бирже новый выпуск биржевых облигаций на сумму 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 5 лет с даты начала размещения. Ставка 1-20-го квартальных купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, увеличенной на 0,75%. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода.

Новый выпуск биржевых облигаций ГТЛК вызвал большой интерес со стороны широкого круга рыночных инвесторов (банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, иностранные участники, а также физлица), всего в книгу было подано 122 заявки. По итогам сбора книги заявок общий совокупный спрос на биржевые облигации ГТЛК превысил 30,7 млрд рублей.

Выпуск включен в первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России с 1 января 2018 года, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выпуска выступили Бинбанк, Альфа-банк, Газпромбанк и БК "Регион".