Бинбанк успешно исполнил оферту по биржевым облигациям серии БО-06 и БО-07

В рамках исполнения оферты банк выкупил биржевые облигации серии БО-06 в количестве 1 040 756 штук номинальным объемом 1 040 756 тыс. рублей, что составляет 21 % от обращающихся ценных бумаг выпуска и серии БО-07 в количестве 2 158 420 штук номинальным объемом 2 158 420 тыс. рублей, что составляет 22 % от обращающихся ценных бумаг выпуска. Биржевые облигации выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Владельцам облигаций был выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 2 303 406,72 рубля.

Бинбанк разместил выпуски биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 со сроком обращения 6 лет в январе 2015 года, а в октябре 2015 года разместил дополнительные выпуски №6 к каждому выпуску по 3 млрд рублей каждый. На текущий момент совокупный размещенный объем выпусков БО-06 и БО-07 составляет 15 млрд рублей. По выпускам предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый.