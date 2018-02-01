Бинбанк и банк «Зенит» объединили сети банкоматов на снятие наличных

Объединенная банкоматная сеть Бинбанка пополнилась устройствами нового партнера – банка «Зенит».



Теперь клиенты Бинбанка и банка «Зенит» могут снимать наличные в объединенной сети банкоматов по «домашним» тарифам – без взимания дополнительной комиссии.



Клиент имеет возможность снимать средства в рамках тех лимитов, которые предусмотрены тарифами банка, выпустившего карту. Дополнительных ограничений по сумме снятия в банкоматах Бинбанка нет, в устройствах банка «Зенит» предусмотрено ограничение на единовременное снятие в размере 30 тыс. рублей.



Держателям карт Бинбанка доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая на сегодня более 15 тыс. устройств самообслуживания по всей стране (с учетом банкоматов банков-партнеров).