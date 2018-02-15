Бинбанк исполнил оферту по биржевым облигациям серии БО-04

В рамках исполнения оферты банк выкупил биржевые облигации в количестве 463 676 штук номинальным объемом 463 676 тыс. рублей, что составляет менее 2% от обращающихся ценных бумаг выпуска. Биржевые облигации выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Владельцам облигаций был выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 537 864,16 рубля.



Бинбанк разместил выпуск биржевых облигаций БО-04 объемом 2 млрд рублей в феврале 2014 года. Впоследствии было размещено 12 дополнительных выпусков, совокупный объем которых на текущий момент составляет 24 млрд рублей.



Следующая оферта по биржевым облигациям серии БО-04 состоится 15 августа 2018 года. Ставка по девятому купонному периоду установлена в размере 8,5% годовых. Дата погашения биржевых облигаций серии БО-04 – 7 февраля 2020 года.