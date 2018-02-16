Тариф по эквайрингу в Бинбанке составит 1,5% при открытии расчетного счета

В рамках продукта «БИН-GO» Бинбанк запустил акцию по подключению торгового эквайринга: при открытии расчетного счета в банке тариф на эквайринг составит 1,5%. Предложение действует для новых клиентов вне зависимости от типа бизнеса компании и размера торгового оборота. Ежемесячная абонентская плата отсутствует. Акция будет действовать до 31 декабря 2018 года.



Для подключения торгового эквайринга от Бинбанка достаточно зайти на соответствующую страницу сайта и оставить заявку. Там же можно получить более подробную информацию о продукте и тарифах.



После подачи заявки менеджер банка свяжется с клиентом и приедет в удобное для него время для подписания договора. Клиенту не нужно посещать отделение банка и предоставлять большой пакет документов. Для подключения торгового эквайринга индивидуальным предпринимателям достаточно предоставить паспорт руководителя компании, а юридическим лицам — паспорт и протокол общего собрания.



«Максимальный срок подключения – неделя, однако в большинстве случаев уже через 3-4 дня с момента заполнения анкеты клиент начинает принимать платежи по картам. POS-терминал, который можно приобрести в рассрочку на 4, 8 или 12 месяцев, будет доставлен курьерской службой, – отмечает директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никита Хомутов. – За последний год в рамках продукта «БИН-GO» нашими клиентами стали более 4 тыс. предпринимателей. Они имеют возможность выбрать оптимальный для себя POS-терминал, при этом банк подключит его к собственному процессинговому центру с широкими возможностями дистанционного управления POS-терминалами и высокой отказоустойчивостью».



Подключить торговый эквайринг в Бинбанке возможно и без открытия расчетного счета. В этом случае тариф зависит от сферы деятельности компании и не превышает 1,8%.