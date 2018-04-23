Открыть расчетный счет в Бинбанке теперь можно через МФЦ Волгограда и Кемерова

Услуга открытия расчетного счета в Бинбанке для предприятий малого и среднего бизнеса теперь доступна в 17 МФЦ Волгоградской и Кемеровской областей.



Ранее такая же возможность была предоставлена предпринимателям в 82 МФЦ Курской, Новгородской, Астраханской, Воронежской, Калининградской, Оренбургской и Мурманской областей, а также в Республике Башкортостан и Ставропольском крае.



Открытие расчетного счета в Бинбанке через МФЦ существенно экономит время предпринимателям. Номер счета клиент получает в момент обращения в многофункциональный центр. Сразу после этого счет можно использовать в работе, указывать в договоре с контрагентами, получать на счет средства.



Для совершения активных операций по счету (переводов, снятия средств) останется лишь активировать его в офисе Бинбанка, предоставив необходимый пакет документов. Сотрудники банка сами свяжутся с клиентом и договорятся о встрече в удобное для него время.