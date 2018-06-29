Агентство «Эксперт РА» присвоило Бинбанку рейтинг кредитосопособности на уровне ruВВВ с позитивным прогнозом

Рейтинг обусловлен сильными позициями банка по капитализации и ликвидности, высоким качеством активов и поддержкой со стороны собственника в лице Банка России.



Позитивный прогноз учитывает планы по консолидации бизнеса Бинбанка с банком «ФК Открытие», что обуславливает ожидания по укреплению бизнес-профиля и операционной эффективности объединённого банка в среднесрочной перспективе.



Эксперты RAEX («Эксперт РА») отмечают, что присвоенный рейтинг предусматривает сохранение крупнейшего собственника объединённого банка в лице Банка России в течение как минимум 2-3 лет, и в связи с этим агентство оценивает вероятность оказания внешней поддержки в случае её необходимости как высокую.

Агентство оценивает достаточность капитала Бинбанка и буфер абсорбции убытков как высокие, по их расчетам капитал банка выдерживает обесценение более половины подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств. Также поддержку рейтингу оказывает высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг, составляющих около одной трети активов банка.