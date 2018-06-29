Бинбанк организовал кампусный проект в Бурятской сельскохозяйственной академии

В ходе реализации кампусного проекта в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова (г. Улан-Удэ) Бинбанк выпустит свыше 3,5 тысяч карт студентам для начисления стипендий, прохода в вуз, оплаты питания, а также любых других товаров и услуг. Кроме того, зарплатные карты получат более 500 преподавателей.



На данный момент держателями кампусной карты Бинбанка являются более 100 тыс. студентов и преподавателей ведущих российских вузов. Кампусные проекты банка уже действуют в крупнейших вузах Хабаровска, Новосибирска, Омска, Томска, Перми, Кемерово, Ульяновска и Йошкар-Олы.



Кампусная карта Бинбанка платежной системы Mastercard с технологией бесконтактной оплаты позволяет совершать покупки в одно касание — картой, смартфоном или «умными» часами. Снятие наличных без комиссии доступно в 15 тыс. банкоматов Бинбанка и его партнеров по всей стране, а также в устройствах любых других банков в рамках сумм, достаточных для повседневных трат. Программа лояльности позволяет получать бонусы за покупки в разных категориях и возмещать ими совершенные траты.